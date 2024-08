Dieb macht es sich im Bozner Krankenhaus gemütlich: Anzeige

Körperpflege im Krankenhaus

Mehrfach vorbestraft

Was sich zuletzt im Bozner Krankenhaus abspielte, ist kaum zu fassen: Vor einigen Tagen wurde ein 37-jähriger Rumäne in flagranti erwischt, als er in der Mikrowelle, die sich in den für das Personal reservierten Räumen befindet, Essen aufwärmte, das er kurz zuvor aus einer Station des Krankenhauses gestohlen hatte. Während er auf seine Mahlzeit wartete, versuchte er zudem, die Spinde der Pflegekräfte zu öffnen, in denen Taschen, Geldbörsen, Handys und andere persönliche Gegenstände aufbewahrt werden.Als das Krankenhauspersonal eintraf, versuchte der Mann zu flüchten, beschimpfte die Pfleger und Ärzte und drohte ihnen.Bereits einige Tage zuvor war der Mann beim Rasieren und Waschen in einem Badezimmer des Krankenhauses erwischt worden. Beamte des Polizeibüros im Krankenhaus konnten ihn gemeinsam mit dem internen Sicherheitsdienst identifizieren.Der Beschuldigte, O. O., ist wegen mehrerer Delikte, darunter Diebstahl sowie Widerstand und Beleidigung von Amtsträgern, vorbestraft. Kürzlich wurde der 37-jährige Rumäne auch wegen unanständiger Handlungen vor Minderjährigen angezeigt.Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Beschuldigte bei der Justizbehörde wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls angezeigt. Trotz der komplexen Verfahren forderte Polizeipräsident Paolo Sartori die Einleitung des Verfahrens zur Rückführung des Mannes an.