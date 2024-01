Diese Südtiroler Persönlichkeiten haben uns 2023 verlassen

Foto: © Efrem Oberlechner

Mit Anfang 20 war Heinrich Oberleiter einer der 4 „Puschtra Buibm“, die jahrelang Anschläge v.a. auf Strommasten verübten. Nach seiner Flucht 1963/64 gründete er in Gössenheim (Unterfranken) eine Familie. 2021 wurde er vom Staatspräsidenten Sergio Mattarella begnadigt.19 Jahre lang war der Bozner Paul Bacher im Südtiroler Schützenbund als Mitglied der Bundesleitung aktiv, von 2001 bis 2011 bekleidete er das Amt des Landeskommandanten. Dabei machte er sich für den Abbau bzw. die Entschärfung faschistischer Relikte im Land stark. Für sein Wirken wurde Bacher mit einer Vielzahl an Ehrungen bedacht, u.a. mit der Verdienstmedaille und dem Verdienstkreuz des Landes Tirol. Er starb 85-jährig am 17. Februar in Bozen.Im Alter von 96 Jahren schied am 26. Februar Franz Spögler aus dem Leben. Der Mitstreiter von Magnago prägte als Landesrat für Fremdenverkehr, Handel und Sport von 1969 bis 1989 die politische Ausrichtung Südtirols, danach war er bis 1998 Präsident der Sparkasse. Dabei hatte er zunächst vorgehabt, als Tierarzt zu praktizieren.Uwe Ladinser war der erste „Tagesschau“-Sprecher des Rai Sender Bozen, zusammen mit Aldo Parmeggiani informierte der gebürtige Berliner die Südtiroler von 1966 bis 1989 über das lokale Nachrichtengeschehen von Rom aus.In den Jahren von 1983 bis 2003 war Bruno Hosp Landtagsabgeordneter, in 3 Legislaturen verantwortete er unter Landeshauptmann Luis Durnwalder das Ressort für deutsche und ladinische Kultur sowie für Denkmalpflege. Er galt als Bewahrer der deutschsprachigen Minderheit, für seine Verdienste erhielt er u. a. 2004 das Ehrenzeichen des Landes Tirol. Er starb am 12. Juli in seiner Heimatgemeinde Ritten im Alter von 84 Jahren.Der Konzertveranstalter Franz Heel gilt als Pionier der Südtiroler Veranstaltungsszene. Er holte berühmte Musiker wie Tina Turner und Joe Cocker für Auftritte nach Südtirol. Mehr darüber lesen Sei hier , als Heel im Mai STOL ein letztes Interview.Mehr als 40 Jahre war Mario Bertoldi als Gerichtsreporter für die Tageszeitung „Alto Adige“ tätig, zusammen mit seiner Frau Rosanna Nannarone gründete er den regionalen Radiosender NBC. Bis zuletzt war er täglich am Bozner Landesgericht anzutreffen.Der gebürtige Vinschger war ein Urgestein der Südtiroler Umweltschützer und maßgeblich an der Gründung des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz beteiligt. Er hat den Ingenieurbiologischen Dienst beim Land aufgebaut und lehrte an der Boku in Wien.Von 2008 bis 2017 leitet der aus St. Martin in Thurn stammende Vito Zingerle das Naturmuseum in Bozen, im Herbst 2017 wurde der studierte Biologe, Zoologe und Ökologe zum Direktor der Landesabteilung für Innovation. Er starb nach schwerer Krankheit.Der erste Präsident des Südtiroler Tankstellenverbandes und selbstständige Textilkaufmann brachte sich viele Jahre in das politische Leben Südtirols ein. Von 1983 bis 1993 war er Landtagsabgeordneter, zunächst für die PDU, dann für FPS und schließlich die Union für Südtirol.Studiert hatte der gebürtige Meraner zunächst Architektur, dann Naturwissenschaften, eher er ins Fach Journalismus wechselte. Grones trat 1976 in den Dienst von Rai Sender Bozen ein, rund 3 Jahre signierte er als Chefredakteur am Bozner Mazziniplatz.Über Jahrzehnte hat der Naturnser das freiwillige Feuerwehrwesen geprägt und mit aufgebaut. Lange Zeit war er Bezirksinspektor, von 1975 bis 1980 saß Luis Gapp im Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes.In den 1960er-Jahren flüchtete der politisch Tätige Sarner nach Nordtirol, wo er stark am Aufbau der Seniorentätigkeit beteiligt war. Von 2002 bis 2008 war er Abgeordneter des österreichischen Bundesrat, zudem für einige Monate dessen Präsident. 1997 wurde er Landesobmann des Tiroler Seniorenverbundes.Am 11. Dezember starb der Rentenexperte und ehemalige Landtags-Mandatar Helmuth Renzler. Beruflich war er für das Nationale Fürsorgeninstitut INPS tätig, davon viele Jahre in leitender Position. Er wurde für 2 Legislaturen in den Südtiroler Landtag gewählt und war von 2014 bis 2019 Chef der SVP-Arbeitnehmer.