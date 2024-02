Dieser Unfall hätte tödlich enden können: Carabinieri retten Frau in Wohnung

Durch Fenster in Wohnung gestiegen

Bereits nach Hause zurückgekehrt

Der Nachbar setzte den Notruf mitten in der Nacht ab, als er Hilferufe aus der Wohnung nebenan hörte, wo eine ältere Frau alleine lebte. Die Carabinieri rückten sofort zum Haus in der N.-Sauro-Straße aus. Sie stellten sich vor die Wohnungstür und versuchten mit der um Hilfe rufenden Frau zu kommunizieren – ohne Erfolg.Da es den Beamten nicht möglich war, das Haus durch die Eingangstür zu betreten, verschafften sie sich mithilfe der Feuerwehr Zugang zu der Wohnung, indem sie durch ein Fenster im ersten Stock stiegen.In der Wohnung angekommen, sahen die Einsatzkräfte sofort, dass die Lage kritisch war: Die ältere Frau lag am Boden – vermutlich schon seit Stunden. Ihr Kopf war wohl nach einem Sturz unter dem Schrank ihres Schlafzimmers eingeklemmt worden. Glücklicherweise war die Frau aber noch bei Bewusstsein.Die Carabinieri und die Feuerwehrleute befreiten die Frau aus der misslichen Lage und versorgten sie. Zeitgleich informierten sie ihre Tochter, die sie zur Kontrolle in das Krankenhaus begleitete. Bereits am Mittwochmorgen konnte die 87-Jährige wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden und heimkehren.