Drogen und Bargeld beschlagnahmt: Eine Festnahme in Bozen

Der 47-Jährige ging den Staatspolizisten bei einer Kontrolle in der Nähe des Gerichtsgebäudes in Bozen ins Netz. Weil der Mann bereits polizeibekannt war, wurde er zunächst einer Durchsuchung unterzogen, anschließend durchsuchten die Polizisten auch seine Wohnung.Dort fanden die Ermittler 434 Gramm Kokain, rund 1,5 Kilogramm Haschisch sowie 10.750 Euro Bargeld, das laut den Ermittlern wohl aus dem Drogenhandel stammen dürfte. Drogen sowie Bargeld wurden beschlagnahmt.Während die Ermittler noch in der Wohnung des 47-Jährigen zu Gange waren, tauchte vor dem Haus plötzlich ein weiterer 35-jähriger albanischer Staatsangehöriger auf, der ebenfalls bereits polizeibekannt war. In seinem Besitz fanden die Polizisten 89 Gramm Haschisch und 8000 Euro in bar. Beides wurde beschlagnahmt.Nach Abschluss der Ermittlungen und auf Anordnung des diensthabenden Staatsanwalts wurde der 47-Jährige ins Bozner Gefängnis gebracht. Der 35-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.