Drogenhandel und Raub: 2 gesuchte Personen in Bozen verhaftet

Vor einigen Tagen war die Staatspolizei in die Bahnhofsstraße ausgerückt, da sie vom unrechtmäßigen Gebrauch einer wenige Wochen zuvor gestohlenen Kreditkarte erfahren hatten.Wie sich herausstellte, lag gegen den 23-jährigen Afghanen, der die Kreditkarte verwendet hatte, ein Haftbefehl von 2 Jahren, einem Monat und 2 Tagen wegen Raubs, Körperverletzung und Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht vor. Sämtliche Straftaten waren in Bozen begangen worden.Am Donnerstag wurde zudem ein Haftbefehl über 4 Monate gegen einen vorbestraften 28-jährigen Mann aus Nigeria ausgestellt, der ebenfalls wegen Drogenhandel in der Umgebung des Bozner Bahnhofs auffällig geworden war.Beide wurden nun ins Gefängnis von Bozen gebracht, wo sie ihre Haft absitzen werden.