Drogenring aufgeflogen: 46 Festnahmen und millionenschwere Beschlagnahmung

Pkw für Drogenschmuggel ausgebaut

Drogenlager in Trient und Rovereto

Die Ermittlungen wurden in mehreren Provinzen Italiens durchgeführt. Auch die Zugriffe der Polizisten am heutigen Mittwochmorgen erfolgten über mehrere Provinzen verteilt: In Trient, Südtirol, Mailand, Padova und Brescia wurden insgesamt 46 Personen festgenommen – davon wurden 35 ins Gefängnis gebracht und gegen 11 Hausarrest verhängt. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler Vermögenswerte in Höhe von rund 22 Millionen Euro.Ihren Ursprung nahmen die Ermittlungen im Jahr 2021 als ein albanischer Staatsbürger im Trentino mit etwa 100 Gramm Kokain erwischt wurde. Weitere Ermittlungen führten zur Erkenntnis, dass dieser Mann teil einer kriminellen Gruppe von 6 Personen war, die regelmäßig Kokain aus Albanien nach Italien schmuggelte.Als die Ermittlungen in diesem Fall weitergeführt wurden, stellte sich heraus, dass 3 weitere derartige Gruppen auf Südtiroler und Trentiner Gebiet operierten, die allesamt vernetzt waren.Die Drogenhändler, vor allem albanische Staatsangehörige, sollen das Rauschgift von Dealern aus Nordeuropa eingekauft und anschließend mit Pkw über den Brenner geschmuggelt haben.Die Fahrzeuge, die bei diesen Drogenlieferungen zum Einsatz kamen, waren speziell dafür ausgebaut worden: So hatten die Autos doppelte Böden, um jeweils etwa 30 Kilogramm Drogen unbemerkt transportieren zu können.Ein zweites Auto kümmerte sich nach dem erfolgreichen Transport über den Brenner anschließend um die Weiterverteilung der Drogen in Rovereto, Mori und Trient.Von dort aus sollen sich laut den Ermittlungsergebnissen auch andere Gruppen mit Drogen für den Weiterverkauf eingedeckt haben.Den Drogenhändlern sollen laut den Ermittlern vor allem eine Bar in Rovereto und in Trient als Drogenlager gedient haben. Von dort aus erfolgte die Verteilung an Straßendealer, die unter anderem auf den Plätzen der Stadt Trient mit Crack gedealt haben. So sollen einige Dealer bis zu 100 Drogengeschäfte im Monat abgewickelt haben.Bei ihrem Zugriff stellten die Polizisten Bargeld und eine große Menge an Drogen sicher. Der Vermögenswert belaufe sich auf rund 22 Millionen Euro. Auch Bankkonten und 28 Immobilien wurden von den Ermittler sequestriert.Im Einsatz standen dabei rund 150 Polizisten.