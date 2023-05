Drohne beliefert Mafiosi im Gefängnis mit Handys

Bei der Durchsuchung der Zellen wurden 4 voll funktionsfähige Mobiltelefone entdeckt, die in Zellophan verpackt in den Toiletten versteckt waren.Die Smartphones wurden beschlagnahmten, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Häftlinge wurden angeklagt, ihnen droht eine Strafe bis 4 Jahren.In den Wochen zuvor war im Gefängnis der sizilianischen Stadt Trapani ein ähnlicher Fall entdeckt worden. Häftlingen wurden Mikrohandys und Drogen per Drohne geliefert, berichteten lokale Medien.