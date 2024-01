Entlassung für Josef Fritzl? Heute Anhörung

Beginnen wird der Termin am Landesgericht Krems um 8 Uhr. Im Anschluss ist ein Medienstatement von Verteidigerin Astrid Wagner geplant. Der Drei-Richter-Senat wird in nächster Zeit auf Grundlage einer Expertise der Sachverständigen Heidi Kastner darüber entscheiden, ob Josef Fritzl – er hat seinen Namen inzwischen geändert – bedingt aus dem Maßnahmenvollzug kommt. Wird dies bejaht, werde der Dreiersenat gleichzeitig auch über eine generelle bedingte Entlassung befinden, hieß es seitens des Gerichts. Zu erwarten sei eine Entscheidung in 2 bis 3 Wochen, wurde betont.