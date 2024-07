Erdbeben erschüttert den Westen Kretas

Vorangegangen waren zahlreiche kleinere Erdbeben in dieser Region. Der Zivilschutz teilte zunächst nicht mit, ob es Opfer oder Schäden etwa an Gebäuden gab. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben.„Wir beobachten das Phänomen und können bisher nicht sagen, ob das das Hauptbeben war“, sagte der Seismologe Gerasimos Chouliaras dem griechischen Rundfunk (ERT). Reporter lokaler Medien berichteten, es habe zunächst keine Meldungen über Verletzungen gegeben. Viele Menschen seien aber aus dem Schlaf gerissen worden. Das Beben sei in weiten Teilen Kretas zu spüren gewesen, berichtete der Sender.Unter dem Meeresboden südlich von Kreta treffen die Afrikanische und die Europäische Platte aufeinander. Dabei entstehen immer wieder starke Beben.