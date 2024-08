Es ist zum Fremdschämen – Kommentar zum Doping-Wirbel um Jannik Sinner

„ Sich für so wenig zu dopen, fällt nicht einmal dem größten Schwachkopf ein. ” — Andreas Vieider

Die Regel wäre eigentlich klar, und doch entschied ein unabhängiges Schiedsgericht, ihn frei zu sprechen von jeder Schuld. Für die Kontamination war sein Physiotherapeut verantwortlich. Punkt, aus, basta.Trotzdem gibt gefühlt die ganze Welt seit 2 Tagen ihren Senf dazu. Der wenig überraschend höchst negativ ausfällt und den Sextner in diese eine, ominöse Ecke stellt. Vor allem die Journalistenmeute mit ihrer enormen Strahlwirkung übertrifft sich mit Sensations-Sagern.Es ist zum Fremdschämen. Allein der Hausverstand sagt: 0,000000001 Gramm – also 1 Milliardstel Gramm – des Mittels Clostebol wurde in seinem Körper festgestellt. Sich für so wenig zu dopen, fällt nicht einmal dem größten Schwachkopf ein.Jannik wird seine Lehren aus dieser Geschichte ziehen. Ob es sich sportlich auswirkt? Wohl nicht, dafür ist er ein zu großer Champion. Ob er jedoch die Boshaftigkeit, die ihm trotz erwiesener Unschuld entgegen bläst, verkraftet, muss sich erst zeigen.