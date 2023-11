Es wird sonnig und bewölkt

Eine Mischung aus Sonne und Wolken

Der Sonntagmorgen begann für viele Südtiroler mit Regen, insbesondere im Norden und Westen des Landes. Doch schon bald klarte das Wetter auf, und die Sonne trat hervor. Am meisten Sonne ging sich im Süden aus.Die kommende Woche verspricht stabiles Wetter. Der Montag beginnt überwiegend sonnig, wobei in den südlich gelegenen Tälern Hochnebelfelder zu erwarten sind. Im Laufe des Nachmittags nehmen die hohen Wolken zu, jedoch sind keine Niederschläge in Sicht. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -3 und +2 Grad Celsius in den frühen Morgenstunden und erreichen tagsüber Höchstwerte zwischen 6 und 10 Grad.Am Dienstag präsentiert sich der Himmel wechselnd bewölkt, wobei im Norden mehr Sonnenschein zu erwarten ist. Am Mittwoch steht uns ein überwiegend sonniger Tag bevor, begleitet von einigen hohen Wolken. Der Donnerstag verspricht erneut sonniges Wetter für Südtirol.