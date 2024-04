Etikett abgerissen und Diebesgut über eigener Kleidung angezogen

Über die Notrufnummer 112 ging bei der Staatspolizei am gestrigen Donnerstagabend die Meldung über einen Diebstahl in der LIDL-Filiale in der Bozner Pfarrhofstraße ein.Vor Ort konnte eine Streife umgehend 2 marokkanische Staatsbürger – 24 und 27 Jahre alt – identifizieren, die in Trient wohnhaft sind und in der Vergangenheit bereits wegen verschiedener Straftaten auffällig geworden waren. Die beiden hatten nach dem Verlassen des Supermarktes in einen Linienbus steigen wollen, um die Stadt zu verlassen.Das Personal des LIDL erkannte die beiden sofort als diejenigen, die kurz zuvor die Etiketten von einigen Kleidungsstücken entfernt und vor den Augen anderer Kunden wieder angezogen hatten. So hatten die beiden Diebe das Geschäft verlassen – unbeeindruckt von den Aufforderungen der Angestellten, ihnen die gestohlene Ware wieder auszuhändigen. Als sie von den Ermittlern angehalten wurden, soll einer der beiden Verdächtigen noch eine gestohlene Hose über seiner eigenen getragen haben.Das Diebesgut konnten die Staatspolizisten wieder an den Eigentümer übergeben. Die beiden Männer aus Marokko wurden auf das Revier gebracht und bei den Justizbehörden angezeigt.In Anbetracht des Vorfalls und ihrer Vorstrafen verhängte der Quästor von Bozen , Paolo Sartori, ein Aufenthaltsverbot in Bozen für die kommenden 4 Jahre gegen die beiden.