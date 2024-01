Extreme Kälte im Anmarsch: Unter minus 20 Grad Celsius

Bis zu minus 21 Grad Celsius

Warnstufe: Gefahr für die Gesundheit

Verkehrsbehinderungen aufgrund von Vereisungen

Wie bereits am Vortag hat es auch in der Nacht auf den heutigen Freitag in einigen Teilen Südtirols geschneit: Am meisten im Bereich Dolomiten-Regglberg sowie in der Ortlergruppe, wenn auch nicht in großen mengen. So fielen etwa in St. Kassian 9 Zentimeter Neuschnee, in Deutschnofen und Sulden waren es 8 Zentimeter.„Nun weht teils starker Nordwind und vertreibt die Wolken“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf „X“. Die Temperaturen sind am heutigen Freitag mit Höchstwerten zwischen 0 und 9 Grad Celsius noch vergleichsweise mild. Dann aber kommt die große Kälte.„Der Nordwind bringt nun polare Luft ins Land. Auf den Bergen sinken die Temperaturen bereits in diesen Stunden, über Nacht lässt der Wind nach und damit erreicht die Kälte dann auch die Tallagen. In den höheren Tälern wie dem Pustertal, Wipptal und Obervinschgau wird es morgen Früh am kältesten (minus 17 bis minus 21 Grad), in den tieferen Ortschaften wie Meran und Bozen wird es in der Nacht auf Sonntag noch etwas kälter (minus 5 bis minus 8 Grad)“, so Peterlin.„Im Laufe des Sonntags strömt in der Höhe bereits wieder deutlich mildere Luft daher, die sich nächste Woche auch in den Tälern durchsetzt“, erklärt Peterlin weiter.Laut dem Wetterexperten seien solche niedrige Temperaturen nichts besonders: „Solche Temperaturen gibt es praktisch in jedem Winter. Die tiefste Temperatur bisher in diesem Winter war minus 21,7 Grad Celsius.“Wegen dieser extremen Witterungsbedingungen ruft die Agentur für Bevölkerungsschutz dazu auf, das Verhalten in diesen Gebieten diesen Bedingungen anzupassen und einige grundlegende Verhaltensregeln zu beachten.Außergewöhnliche Kältetemperaturen können sich auf die Gesundheit der Menschen auswirken, besonders jener, die sich im Freien befinden, unterstreicht der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger.„Die tiefen Temperaturen können auch Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung der Grundversorgungsdienste und auf die Infrastrukturen haben. Bei sehr niedrigen Temperaturen besteht ein Risiko für die Gesundheit bei längeren Aufenthalten im Freien. Zudem können Verkehrsbehinderungen aufgrund von Vereisungen auftreten. Auch Schäden an Trinkwasserleitungen oder Abwasserleitungen sind möglich.“