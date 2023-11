Facharztausbildung: Wettbewerb für 18 Stellen im Ausland

Die angehenden Fachärzte, welche die Finanzierung des Landes in Anspruch nehmen, verpflichten sich im Gegenzug innerhalb von 10 Jahren nach Abschluss der Ausbildung für mindestens 4 Jahre in Südtirol zu arbeiten.Die Gesuche für die Teilnahme am Wettbewerb müssen bis 15. Dezember eingereicht werden. Die Ausbildungsstellen werden über einen öffentlichen Wettbewerb nach Titeln und Kolloquium vergeben.Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb sind ein abgeschlossenes Medizinstudium, die Befähigung zur Ausübung des Arztberufes sowie der Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises auf Niveau B2. Dies teilt das Presseamt des Landes in einer Aussendung mit.