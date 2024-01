Fahrzeugdiebe in flagranti auf Flucht geschnappt

Aufmerksamen Anrainern ist es zu verdanken, dass am Mittwochabend kurz vor Mitternacht Autodieben das Handwerk gelegt werden konnte. Ersten Angaben zufolge sei gegen 21.15 Uhr ein kleiner Lieferwagen auf einem Privatparkplatz in Mitterlana gestohlen worden.Daraufhin seien über die Landesnotrufnummer 112 die Carabinieri alarmiert worden. Zunächst seien die Kriminellen mit dem gestohlenen Fahrzeug durch Lana gekurvt, bis sie schließlich gegen 23.30 Uhr auf der langen Geraden vor dem Lananer Lido gesichtet wurden.Daraufhin steuerten die Fahrzeugdiebe die MeBo Richtung Meran an, fuhren in Sinich aus, überquerten die Kreuzung und fuhren die MeBo-Einfahrtsrampe Richtung Algund hinab. Dort schnappte die Falle zu, denn die Carabinieri hatten eine Straßenblockade eingerichtet.Im Auto befanden sich demnach 4 junge Leute – keiner über 30 Jahre –, allesamt aus Meran. Ersten Informationen zufolge sei der Fahrer des gestohlenen Wagens bereits vorbestraft. Der kleine Lieferwagen konnte dem Besitzer noch in der Nacht zurückgegeben werden. Bei den Carabinieri Meran wurde Anzeige erstattet.