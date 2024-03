Wolf folgte Frau mit Kinderwagen

Die Wolfssichtungen in besiedelten Gebieten im Trentino reißen nicht ab.Am Dienstagvormittag wurde laut italienischen Medienberichten in der Nähe der Grundschule von Pozza di Fassa ein Wolf gesichtet.Wie die Provinz Trient mitteilt, sei das Tier in den Wald geflüchtet, nachdem Forstbeamte Gummigeschosse abfeuerten.Es könnte sich um denselben Wolf handeln, der bereits im Jänner in Pozza auf einer Langlaufloipe gesichtet wurde. Das Jungtier spazierte damals seelenruhig über die Langlaufloipe und folgte dabei sogar einer Frau mit Kinderwagen. (STOL hat berichtet)