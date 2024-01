Trentino: Wolf folgt Frau mit Kinderwagen

Nummer 112 oder die nächstliegende Forststation anrufen

Eine Videoaufnahme, die ins Internet gestellt wurde, belegt den Vorfall. Der Bürgermeister von Sèn Jan, Giulio Florian, steht in Kontakt mit den Forstbeamten, um die Anwesenheit von Wölfen in diesem Gebiet zu überwachen.„Es ist klar, dass das, was in diesem Video zu sehen war, Besorgnis erregt“, sagte Florian. Er forderte alle Bürger, die einen Wolf sehen, auf, die Nummer 112 oder die nächstliegende Forststation anzurufen, damit die Förster sofort eingreifen können.Das Jungtier von Pozza scheine sehr neugierig zu sein und zeige keine Scheu vor, aber auch keine Aggression gegenüber dem Menschen. Die Vereinigung „Io non ho paura del lupo“ bezeichnete den Vorfall als außergewöhnlich, der ein sofortiges Eingreifen erfordere, sowohl, um eine mögliche Gefahr für die Menschen zu beseitigen als auch, um die Gründe für das abnormale Verhalten dieses Wolfes zu verstehen.Man sollte so schnell wie möglich mit Vergrämungsmaßnahmen beginnen, bis hin zur Entnahme des Wolfes, falls die Vergrämung nicht funktionieren sollte.