Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren mussten in der Nacht auf Montag zu 2 Bränden ausrücken: In Glurns wurde um kurz vor Mitternacht Alarm geschlagen, nachdem im Recyclinghof ein Feuer ausgebrochen war. Ein weiterer Alarm erfolgte in den frühen Morgenstunden: In Deutschnofen brannte ein Geräteschuppen. In beiden Fällen konnten die Wehrleute Schlimmeres verhindern.