Flughafen München: Flugverkehr zwischenzeitlich eingestellt

Bahnverkehr ebenfalls lahmgelegt

Der Flugbetrieb am Münchner Flughafen ist wegen starker Schneefälle voraussichtlich bis 12 Uhr eingestellt worden. Wie ein Sprecher am Samstagmorgen mitteilte, ist der Winterdienst im Einsatz, um wieder einen sicheren Betrieb zu ermöglichen.Bisher seien für den heutigen Tag rund 320 von 760 geplanten Flügen annulliert worden. Passagieren wird empfohlen, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren.In Bayern mussten in der Nacht auf Samstag zahlreiche Bahnstrecken wegen der heftigen Schneefälle gesperrt werden. Der Zugverkehr am Münchner Hauptbahnhof wurde eingestellt und Passagiere mussten in den Zügen übernachten.Unter anderem im Großraum von Bayerns Landeshauptstadt sei der Fernverkehr aktuell eingestellt. Die Verbindungen nach Salzburg, Innsbruck, Nürnberg, Stuttgart und Lindau fielen aus. Den ganzen Samstag sei mit Einschränkungen zu rechnen.