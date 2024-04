Frankreich: 15-Jähriger in in Lebensgefahr nach Teenager-Attacke

Einen ähnlichen Fall gab es am Dienstag dieser Woche

Er sei am Donnerstagnachmittag nach dem Musikunterricht auf dem Heimweg von vermummten Jugendlichen angegriffen worden, berichteten verschiedene Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Täter flohen demnach und ließen den Jungen bewusstlos zurück.Der Bürgermeister von Viry-Châtillon südlich von Paris sprach im Sender BFMTV von einem „Massaker“ und zeigte sich schockiert über die „extreme Gewalt “. Festgenommen wurde bislang niemand, nähere Hintergründe sind noch nicht bekannt.Der Fall erinnert an den brutalen Angriff auf eine Schülerin in Montpellier in dieser Woche. Die 13- oder 14-Jährige wurde am Dienstagnachmittag vor ihrer Schule von 3 Menschen verprügelt und befand sich zwischenzeitlich im Koma. 3 Jugendliche wurden festgenommen, ein Mädchen hat mittlerweile gestanden. Die Mutter des angegriffenen Mädchens sagte BFMTV, die festgenommene Mitschülerin habe es auf ihre Tochter abgesehen gehabt und diese gemobbt.