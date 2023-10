Frau in Bozen verschwunden – Suchaktion bisher ohne erfolg

Alarm geschlagen hatte der Partner der Vermissten in der Nacht auf Dienstag. An der Suchaktion beteiligt waren gestern neben den Beamten der Bozner Quästur und der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Bozen, Oberau-Haslach und Gries.Kurz vor 18 Uhr brachen die Feuerwehren die Suchaktion auf Anweisung der Quästur ab, während die Staatsbeamten auf digitalem Wege weiter nach der Frau aus dem Pustertal suchten.So sollen auch Aufnahmen der Überwachungskameras untersucht werden – unter anderem von jenen in der Nähe des Zugbahnhofs. Dass sie die Stadt verlassen haben könnte, schließt man nämlich nicht aus. Dass die Suche nun ausgeweitet wird, konnten die Polizisten gestern nicht bestätigen.