„Frecce Tricolori“ überfliegen Bozen

Die große Kunstflug-Show der Luftwaffe, die am Sonntag in Trient hätte stattfinden sollen, wurde als Zeichen der Trauer nach dem Unfall in Turin abgesagt. Bei dem tragischen Unfall kam ein 5-jähriges Mädchen ums Leben. Am Montag wird es – trotz zahlreicher Proteste – einen Überflug über den Himmel von Trient und Bozen geben, allerdings ohne Luftakrobatik.Grund für den Überflug ist das 100-jährige Bestehen der italienischen Luftwaffe. Dabei sollen alle italienischen Regionalhauptstädte von den „Frecce“ überflogen werden.