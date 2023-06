Fronleichnam: Sehr starker Reiseverkehr und Stau-Chaos erwartet

Wegen des gesetzlichen Feiertages Fronleichnam in Deutschland und Österreich wird in Südtirol in den nächsten Tagen starker Reiseverkehr erwartet. Besonders auf der Brennerautobahn A22 ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Für den heutigen Donnerstagvormittag wurde in Fahrtrichtung Süden der Kodex Rot – „starker Verkehr“ ausgerufen.Der Höhepunkt des Reiseverkehrs wird laut Verkehrsmeldezentrale aber erst am Samstag und am Sonntag erwartet. In Fahrtrichtung Brenner kommt es dann voraussichtlich zu Kolonnenverkehr. Die Brennerautobahngesellschaft hat für Samstag auf der nördlichen Fahrspur in Richtung Brenner den Kodex Schwarz sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag ausgerufen. Auch am Sonntagnachmittag rechnet die A22 mit „sehr starkem Verkehr“ in Richtung Norden.Die vorhergesagten Verkehrsstörungen werden zusätzlich durch Baustellen auf der A22 verstärkt. Besonders die Baustelle zwischen Sterzing und dem Brenner (zwischen Kilometer 6 und 8) sorgte in letzter Zeit immer wieder für Probleme.Auf deutschen Autobahnen kam es wegen des verlängerten Wochenendes bereits am Mittwochnachmittag zu massiven Staus. Da in mehreren deutschen Bundesländern das Ende der Pfingstferien und der Feiertag Fronleichnam zusammentreffen, werden die kommenden Tage auch in Deutschland verkehrsmäßig zum „Härtetest“, so deutschsprachige Medien.