Gadertal: Auto kommt von Straße ab – Beifahrerin erheblich verletzt

Glück im Unglück hatten am Nachmittag die beiden einheimischen Fahrzeuginsassen, die mit ihrem Skoda SUV auf der Gadertaler Straße talauswärts unterwegs waren. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der Lenker in Pedratsches von der Straße ab, durchbrach die Leitplanken und landete in einem Graben, der keinen kleinen Bach führt.Der Lenker zog sich leichte Verletzungen zu, seine Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus Bruneck gebracht.Vor Ort waren die Feuerwehr Abtei, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites und die Gemeindepolizei. Die Feuerwehr barg das Auto aus dem Graben. Es kam zu Verzögerungen im Verkehr.