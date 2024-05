Gaza-Waffenruhe: Noch kein Durchbruch in Sicht

Vermittlerländer USA , Ägypten und Katar

Beide Seiten unnachgiebig

Israel : Hamas blockiere Verhandlungen

Die internationalen Bemühungen um eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen gehen aber unter Hochdruck weiter. Am Sonntag reiste CIA-Chef William Burns zu einem Krisentreffen ins Vermittlerland Katar, hieß es aus Verhandlungskreisen.Laut Nachrichteagentur AFP reiste Burns in die katarische Hauptstadt zu Gesprächen mit Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, weil bei den jüngsten Gesprächen „zwischen Ägypten und Israel in Kairo kein Durchbruch erzielt“ worden sei. In Doha wolle der CIA-Direktor „Möglichkeiten ausloten um herauszufinden, ob die Gespräche wieder in Gang gebracht werden können“.Gemeinsam mit den USA und Ägypten ist Katar seit Monaten als Vermittler bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas tätig. Zuletzt hatten die Vermittlerländer tagelang auf eine Antwort der Hamas auf den zuletzt unterbreiteten Vorschlag gewartet, die Kämpfe im Gazastreifen für 40 Tage einzustellen und israelische Geiseln gegen palästinensische Häftlinge auszutauschen.Am Wochenende zeigten sich beide Seiten hinsichtlich eines neuen Abkommens unnachgiebig und machten sich gegenseitig für das Scheitern der Gespräche in Kairo verantwortlich. Ein Hamas-Vertreter sagte am Sonntag, dass die Gespräche mit den internationalen Vermittlern in Kairo vorerst beendet worden seien. Die Hamas-Delegation reise nun „zu weiteren Beratungen nach Doha“ weiter.Hamas-Chef Ismail Haniyeh beschuldigte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu der „Sabotage“ der Gespräche. Netanyahu wolle „ständige Rechtfertigungen für die Fortsetzung der Aggression erfinden“, sagte Haniyeh am Sonntag von seinem Wohnsitz in Doha aus.Netanyahu wies seinerseits die Hamas-Forderung nach einem Kriegsende entschieden zurück. Israel sei „nicht bereit, eine Situation zu akzeptieren, in welcher die Hamas-Bataillone aus ihren Bunkern kommen und wieder die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen“, sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros am Sonntag bei einer Kabinettssitzung.Ein Eingehen auf die Hamas-Forderung würde bedeuten, dass diese „ihre militärische Infrastruktur wieder aufbaut und wieder zu einer Bedrohung für die Menschen in Israel wird“, warnte Netanyahu. Eine „Kapitulation“ vor den Forderungen der Hamas wäre für Israel eine „schreckliche Niederlage“.Zuvor hatte Israel die Hamas beschuldigt, die Verhandlungen zu blockieren. Auch US-Außenminister Antony Blinken hatte am Freitag gesagt: „Das einzige, was zwischen den Menschen in Gaza und einer Feuerpause steht, ist die Hamas .“