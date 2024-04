Gegen die Mikrokriminalität: Ordnungshüter gehen gemeinsam vor

Nicht nur Bozen stand im Fokus der Ordnungshüter, auch in den Ortschaften im Einzugsgebiet waren sie über die Osterfeiertage verstärkt im Einsatz.Am Sonntagabend sorgten sie in der Bozner Sassari-Straße für Ordnung, nachdem ein betrunkener Mann Passanten belästigt hatte. Der 46-Jährige habe einen Schlagstock und ein großes Messer bei sich gehabt. Er wurde von Quästor Paolo Sartori mündlich verwarnt und wegen des Mitführens von Waffen angezeigt. Nun unterliegt er einer Sonderüberwachung durch die Ordnungskräfte.Kurz zuvor hatte die Beamten in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Romstraße 15 Gramm Haschisch bei 2 Jugendlichen gefunden. Sie wurden als Konsumenten gemeldet.Von der Polizei wurden seit Freitag 3 Busse, 9 Lokale und insgesamt 319 Personen kontrolliert – 123 von ihnen waren vorbestraft bzw. polizeibekannt. Darüber hinaus kontrollierten Beamte der Bahnpolizei alle Züge am Bozner Bahnhof, während weitere Streifen an 6 Kontrollposten 72 Fahrzeuge anhielten.Der Quästor erließ 6 Aufenthaltsverbote für die Gemeinde Bozen für die Dauer von 3 Jahren, 5 mündliche Verwarnungen, 4 Abschiebebefehle und 2 Aufenthaltsverbote in öffentlichen Lokalen für die Dauer von jeweils 2 Jahren.