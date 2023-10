Genuatief erreicht Südtirol: Orkanböen führen zu mehreren Feuerwehreinsätzen

Sturmböen auf Südtirols höchsten Gipfeln

Brennerbahnlinie gesperrt

Wegen des Genuatiefs verläuft der heutige Freitag in ganz Südtirol regnerisch und trüb. Obwohl das Tief Südtirol erst am morgigen Samstag voll treffen soll, kam es bereits am heutigen Freitagvormittag zu teils heftigen Unwettern.Im Passeiertal mussten die Feuerwehren zu mehreren Einsätzen ausrücken. So blockierten mehrere umgestürzte Bäume die Jaufenpass- und die Timmelsjochstraße sowie weitere Straßen im Passeiertal. Mittlerweile wurden die gesperrten Straßen von den Feuerwehrleuten wieder befreit. In Gomion, einer kleinen Fraktion von St. Leonhard in Passeier, haben die heftigen Sturmböen das Dach eines Stadels abgetragen.Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet, werden derzeit vor allem auf Südtirols höchsten Gipfeln heftige Sturmböen gemessen. Auf der Elferspitze (2900m) im Obervinschgau wurden Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometer pro Stunde erreicht.Teils kräftiger Südwind greife nun auch in höheren Ortschaften des Vinschgaus, Wipptals und Schlerngebiets durch. Regen und Wind sollen im Tagesverlauf noch stärker werden, betont Peterlin.Auch im Bundesland Tirol kommt es derzeit zu Unwettern mit Sturmböen. Am Vormittag musste die Brennerbahnlinie gesperrt werden, nachdem mehrere Bäume auf die Oberleitung gestürzt sind. Auf dem Patscherkofel wurden sogar Windgeschwindigkeiten von 170 Kilometern pro Stunde gemessen.