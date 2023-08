Gewalt bei Fahrscheinkontrolle – das sagt die SASA

Ein Fahrgast ohne gültigen Fahrschein habe auf eine Fahrscheinkontrolle aggressiv reagiert, wobei es zu einem Handgemenge gekommen sei. Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht, die Polizei ermittelt (STOL hat berichtet) SASA-Präsidentin Astrid Kofler drückt ihr Bedauern aus: „Leider passieren an vielen öffentlichen Orten in Südtirol immer wieder kriminelle Übergriffe – ob dies öffentliche Plätze und Lokale sind oder leider mitunter auch öffentliche Verkehrsmittel. Es ist ein gesellschaftliches Problem.“ Das zuständige Personal habe sich zu jedem Zeitpunkt professionell verhalten und so die Lage unter Kontrolle bringen können.In der Presseaussendung der SASA heißt es im Wortlaut:Präsidentin Kofler erklärt: „Sicherheit ist bei sasa eines der wichtigsten Themen und auch das Land als unser Eigentümer ist dafür sehr sensibel – darum haben wir die Maßnahmen zuletzt verstärkt und sind im Begriff, ein weiteres Paket an Vorkehrungen zu treffen.“ Allein die Kontrolltätigkeit wurde seit Juni 2022 stark ausgeweitet, nach und nach werden auch Videokameras auf den Fahrzeugen installiert. „Wir arbeiten auch daran, das Kontrollpersonal mit Bodycams auszustatten – hier gibt es noch in puncto Privacy einiges zu klären.“In Abstimmung mit dem Land werde in Kürze auf einigen Nachtlinien auch Sicherheitspersonal Dienst tun.