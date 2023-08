Gottfried Ugolini ist neuer Jungschar- und Jugendseelsorger

Themen der Kinder und Jugendlichen ernst nehmen

Am 1. September tritt Gottfried Ugolini sein neues Amt als Jungschar- und Jugendseelsorger an. Die Landesleitung von Südtirols Katholischer Jugend und der Katholischen Jungschar Südtirols sind erfreut über diese Entscheidung, heißt es in einer Aussendung der Katholischen Jungschar Südtirol.„Seit über einem Jahr war dieses Amt nicht besetzt. Nach vielen Gesprächen und Unsicherheit darüber, wie es weitergeht, sind wir nun erleichtert. Mit Gottfried Ugolini als neuen Jungschar- und Jugendseelsorger wurde eine gute Wahl getroffen und wir freuen uns sehr darüber“, so Alexandra Felderer, 1. Vorsitzende der Jungschar.Auch der Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend, Simon Klotzner, freut sich sehr auf die Zusammenarbeit: „Gottfried Ugolini kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Von 1977 bis 1981 war er der 1. hauptamtliche Mitarbeiter von Südtirols Katholischer Jugend. Er kennt somit den Verein sehr gut. Außerdem haben beide Vereine in den vergangenen Jahren bereits mit ihm zusammengearbeitet, zum Beispiel bei verschiedenen Projekten und Weiterbildungen zum Thema Prävention und Kinderschutz.“Gottfried Ugolini stammt aus Neumarkt ist Priester, psychologischer Berater und als Referent für Prävention von sexuellem Missbrauch und von Gewalt tätig.„Die Zeit als Jungschar- und Jugendseelsorger wird sicher spannend für mich. Ich freue mich auf den Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen, denn sie sind die Kirche der Zukunft. Es ist wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen – sei es in der Kirche als auch in der Politik. Die Sehnsüchte junger Menschen müssen Raum bekommen. Es gilt deren Ängste, Alltagsprobleme und Fragen aufzugreifen und miteinander zu schauen, wie wir gemeinsam ein gutes Leben gestalten können. Als kirchliche Kinder- und Jugendorganisationen können wir dazu beitragen und sie mit der Perspektive der Frohen Botschaft unterstützen.“Gottfried Ugolini steht den Vereinen als Seelsorger zu Seite. Auch Ortsgruppen der Vereine können den neuen Jungschar- und Jugendseelsorger für Gottesdienste anfragen.