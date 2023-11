Graz: Moritz Windegger von Bischof Krautwaschl zum Diakon geweiht

„Trage Christus in die Welt hinein“

Mit dem Ordensgelübde und der Ewigen Profess, die er in der Bozner Franziskanerkirche abgelegt hat, war Moritz Windegger (45) aus Bozen vor 2 Jahren offiziell in den Franziskanerorden eingetreten. Mit der Weihe zum Diakon durch Bischof Wilhelm Krautwaschl in der Franziskanerkirche von Graz hat er am vergangenen Samstag nun die nächste Stufe auf dem Weg zum Ordenspriester erklommen.Damit ist Windegger nun „Fenster zu Jesus Christus, dessen Licht durch die Geweihten in unser Leben scheint“, wie Bischof Krautwaschl in seiner Predigt sagte. „Moritz, du bist nun einer, der ihn durch dich scheinen lässt – und das nicht nur als Kirchenfunktionär.“Bis zur Priesterweihe dauert es für Moritz Windegger nun zwar noch mindestens 6 Monate, doch der Auftrag, den Bischof Krautwaschl an den Neo-Diakon hat, ist klar. „Dein Dienst besteht darin, dass du als Mensch, mit all deinen Fähigkeiten und deinen Charismen, ihn in Erinnerung rufst. Es gibt keinen Lebensbereich, in dem wir Christus nicht erkennen können, der den Menschen zu Diensten ist. Um das in Erinnerung zu rufen, ist es gut, dass das von einigen amtlich gelebt wird“, sagte er. „Moritz, ich bitte dich, ihn in die Welt hineinzutragen, wo immer im Leben und in der Welt du bist.“Den Weihegottesdienst in der Grazer Franziskanerkirche haben P. Fritz Wenigwieser OFM, Provinzial der Franziskanerprovinz Österreich, P. Willibald Hopfgartner OFM, als Ausbildner des Priesternachwuchses lange Zeit Wegbegleiter Windeggers, P. Benedict Sperl OFM als Vertreter des Franziskanerordens aus Südtirol sowie zahlreiche spirituelle Wegbegleiter konzelebriert. Mit an der Feier teilgenommen haben neben Windeggers Familie auch mehrere weltliche Begleiter des Neo-Diakons.Windeggers Reise führt – nach einem Zwischenstopp in Salzburg – nun erst einmal in die Pfarre Frauenkirchen im Burgenland. Dort wird er für 3 Monate Erfahrungen in der Arbeit in einer Pfarrei sammeln. Seinem weltlichen Beruf, jenem des Journalisten – Windegger war für 10 Jahre Teil der Redaktionen von „Dolomiten“ und STOL –, bleibt der Neo-Diakon aber auch weiter erhalten – als Sekretär für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Franziskaner in Österreich und Südtirol. Als solcher wird er nach seinem Aufenthalt in Frauenkirchen voraussichtlich vorerst wieder nach Salzburg zurückkehren.