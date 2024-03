Grenzkontrollen der Polizei: Russischer Schleuser in Südtirol festgenommen

44 Festnahmen, 151 Personen angezeigt, 12.071 Menschen identifiziert

Mehrere Kontrollen wurden in Südtirol an der Mautstelle Sterzing, am Bahnhof von Brenner und in Bozen, vor allem im Bahnhofsbereich, durchgeführt. Die Polizei kontrollierte in Bozen auch an den Flussufern des Eisacks und der Talfer.Im Zuge der Kontrollen nahm die Polizei einen russischen Staatsbürger fest, der 4 Syrier ohne Papiere ins Land schaffte. Außerdem konnten die Beamten 2 gesuchte ausländische Bürger festnehmen.Die groß angelegte Operation der Polizei im nördlichen Grenzgebiet Italiens führte zu insgesamt 44 Festnahmen. Im Zuge der Kontrollen wurden zudem 151 Personen angezeigt und über 12.000 Menschen identifiziert.Zusätzlich wurden 2000 Dosen an Haschisch und Kokain sichergestellt und 100 Strafen ausgestellt.