Grippe- und Corona-Impfung jetzt möglich: Das müssen Sie wissen

Grippeschutz-Impfung

Hier können Sie sich impfen lassen

Corona-Impfung

Impfschutz gegen Grippe und Corona

Der Appell, sich rechtzeitig gegen Grippe zu schützen, richtet sich vorrangig an die Risikogruppen, etwa an Menschen mit chronischen Erkrankungen der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, Nieren-, Leber- oder Krebserkrankungen, aber auch an Menschen, die Personen mit den vorgenannten Erkrankungen betreuen, sowie Personen, die beruflich mit Tieren in Kontakt kommen.Auch Blutspendern, Ordnungskräften, Schwangeren und Personal in Gesundheitseinrichtungen und Schulen sowie allen Menschen ab 60 wird die Impfung empfohlen. Jedoch können auch Personen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, sich gegen Grippe impfen lassen.Die Impfungen können nach Vormerkung in den Impfzentren, weiters bei den teilnehmenden Ärzten für Allgemeinmedizin sowie bei den Kinderärzten freier Wahl und in den Apotheken kostenlos durchgeführt werden.Die Coronaschutz-Impfung wird vorrangig den Risikogruppen empfohlen. Man empfiehlt 6 Monate Abstand von der letzten Corona-Infektion oder-Impfung. Coronaschutz-Impfungen werden nach Vormerkung in den Impfzentren durchgeführt, weiters bei den teilnehmenden Ärzten für Allgemeinmedizin, sowie bei den Kinderärzten freier Wahl und in den Apotheken, auch sie sind kostenlos.Es handelt sich um zwei getrennte Impfungen, wobei die gleichzeitige Verabreichung beider Impfstoffe möglich ist.