Größtes Hagelkorn Europas fällt über Italien – 19 Zentimeter Durchmesser

Das Hagelkorn löst damit den bisherigen europäischen Rekordhalter in Sachen Hagelkörner ab. Dieser war 16 Zentimeter groß und wurde nur 5 Tage vorher in Carmignano di Brenta in der Provinz Padua gefunden, wie das European Severe Storms Laboratory (Essl) auf Twitter mitteilt.Das größte Hagelkorn, das auf der Welt je gefunden wurde, ist hingegen 20,3 Zentimeter groß. Es fiel im Jahr 2010 auf die Gemeinde Vivian in South Dakota in den USA.Das Hagelkorn, das am Montagabend über Italien fiel, ist aber nur um 1,3 Zentimeter kleiner.