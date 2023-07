Großbrand am Gelände des BMW-Werks in Steyr

Gebrannt hatte das Dach einer Halle im Werksgelände. „Bitumen und Teer waren in Brand geraten. Deshalb gab es auch so eine intensive Rauchentwicklung“, sagte Einsatzleiter Gerhard Praxmarer den OÖN. Das flüssige Bitumen habe sich durch die Decke in das darunterliegende Geschoss gefressen.Der Pressesprecher des BMW-Werks sagte der Kronen Zeitung (Onlineausgabe), dass es keine verletzten Personen gegeben habe. Betroffen sei das Werk, in dem künftig E-Antriebe produziert werden sollen, sagte er.