Große Trauer um Helga Meraner (62)

Helga Meraner verlor bei einem tragischen Unglück ihr Leben. - Foto: © Facebook/Theatergruppe S. Michael Eppan

Im Vereinswesen engagiert

Es herrscht Trauer und Bestürzung: Helga Meraner aus Eppan war am Samstagvormittag mit 3 Kollegen am Göllersteig in Kaltern unterwegs, als das Unglück geschah: Sie stürzte aus bislang ungeklärter Ursache vor den Augen ihrer Freunde etwa 300 Meter in die Tiefe.Ihre Freunde setzten umgehend den Notruf ab. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Bergrettung von Kaltern eilten zur Unfallstelle. Für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der 62-jährigen Eppanerin feststellen (Mehr zu diesem tragischen Unglück lesen Sie hier). Helga Meraner war bekannt in Eppan: Sie war seit Jahren Obfrau der Theatergruppe St. Michael/Eppan. Daneben war sie auch in weiteren Vereinen engagiert. Unter anderem war sie Ballkönigin beim traditionellen „Michealer Musigball“ in St. Michael Eppan.Helga Meraner hinterlässt ihren Mann, 2 Söhne, mehrere Geschwister und ihren Vater.