Großer Rohrbruch in Meran führt zu Unterbrechung der Wasserversorgung

Durch unterirdische Grabungsarbeiten am Küchelbergtunnel ist ein bedeutender Rohrbruch an der Wasserleitung in der Goethestraße vor der Motorunion in Meran entstanden. Als Folge dieses unvorhergesehenen Zwischenfalls musste aus Sicherheitsgründen die Wasserversorgung in der Zone um das Krankenhaus sowie in Teilen der Goethe- und Laurinstraße unterbrochen werden.Die Stadtwerke Meran sind bereits aktiv, um den entstandenen Schaden schnellstmöglich zu beheben. Aufgrund der Größe des Schadens kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültige Zeitschätzung für die Reparatur abgegeben werden.In Anbetracht der Situation bitten die Stadtwerke Meran um Verständnis für etwaige Unannehmlichkeiten, die den betroffenen Anwohnern entstehen mögen.