Haiattacke in Ägypten: Frau verliert Arm

Wie Augenzeugen berichteten, biss der Hai in den linken Arm der Frau. Vor der Attacke schwamm die Ägypterin, die im eigenen Land urlaubte, angeblich in einen abgesperrten Bereich des nahe gelegenen Vier-Sterne-Hotels. Wie einige Medien berichten, soll die Frau zunächst gedacht haben, dass es sich bei dem heranschwimmenden Tier um einen Thunfisch handle.Letztlich war es der Ehemann der Frau, der sie nach der Haiattacke rettete und an Land brachte. Mit einer Harpune versuchten Beamte den Tigerhau zu töten. Da der Hai aber entkommen konnte, wurde der Strand aus Sicherheitsgründen von den Behörden gesperrt.Die Ägypterin habe an Ort und Stelle Erste Hilfe erhalten und sei dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihr habe der linke Arm amputiert werden müssen, berichtete die Zeitung „Al-Masri Al-Jum“ am Donnerstag.Bereits Mitte August waren Strände in Dahab Medienberichten zufolge vorübergehend gesperrt worden, nachdem auf einem Video ein Hai nahe der Küste zu sehen gewesen war. Vor 3 Monaten war zudem ein Russe im ägyptischen Badeort Hurghada am Roten Meer beim Angriff eines Tigerhais getötet worden. Ebenfalls vor Hurghada kamen 2 Frauen bei Haiattacken im Juli 2022 ums Leben.