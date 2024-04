Handys und Geldtasche gestohlen, dann springt er in die Talfer

Foto: © DLife/Matteo Groppo

Beamte von Stadtpolizei und Quästur waren am Sonntagabend gegen 18 Uhr zur Talferbrücke geeilt, wo sich das Spektakel vor den Augen zahlreicher Passanten abspielte.Der 30-Jährige hatte offenbar kurze Zeit vorher einer Gruppe von Jugendlichen, die auf den Talferwiesen die Sonne genossen, Geldtasche, Handy und kabellose Kopfhörer gestohlen. Sie hatten ihn verfolgt, gestellt und ihre Habseligkeiten zurückerhalten. 2 weitere offenbar gestohlene Handys soll der Mann bei sich gehabt haben.Als Beamte von Stadtpolizei und Quästur hinzukamen, versuchte der Mann, sich im Gebüsch am Flussufer zu verstecken und sprang schließlich vollends ins Wasser. Von der Strömung ließ er sich flussabwärts treiben.2 Beamte zögerten nicht lange, sprangen ihm nach und schafften es, ihn innerhalb kurzer Zeit zu fassen und auf Höhe der Talferbrücke zurück an Land zu bringen.Das Ganze war für alle Beteiligten nicht ungefährlich: Die Talfer führt derzeit viel Wasser, die Strömung ist stark, Steine und Äste bilden gefährliche Hindernisse. Deshalb waren auch die Taucher der Berufsfeuerwehr alarmiert worden – doch ihr Einsatz mit dem Schlauchboot war schlussendlich nicht notwendig.Nach einer Kontrolle im Krankenhaus wurde der 30-Jährige festgenommen und von Quästor Paolo Sartori des Landes verwiesen. Er wird in ein Abschiebezentrum gebracht und wartet dort auf die Rückreise in die Heimat.