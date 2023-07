Heftige Gewitter mit riesigen Hagelkörnern über Südtirol – Bilder und Videos

Die Wetterstation Brixen/Vahrn: Über 60 l/m² Niederschlag, das meiste innerhalb von nur einer Stunde. Das ist neuer Stationsrekord.

Foto: © Roman Hochkofler

Mehr als 50 Feuerwehreinsätze, Wassereintritte in Wohnungen und Garagen

Foto: © Landesfeuerwehrverband

Foto: © Landesfeuerwehrverband

Foto: © Landesfeuerwehrverband

Unwetterwarnung bis Donnerstag

Nachdem die Hitzewelle am gestrigen Dienstagnachmittag ihren Höhepunkt erreichte, brauten sich die ersten Gewitterwolken zusammen. In der Folge ging dann gegen 20 Uhr ein heftiger Hagelschlag über das Sarntal nieder mit Hagelkörnern, die bis zu 8 Zentimeter groß waren. Autoscheiben, Dachfenster und sogar Dachziegel wurden zerschlagenBesonders in Astfeld/Nordheim und in der Umgebung gingen Scheiben von geparkten Autos und Dachfenster zu Bruch, noch bevor ihre Besitzer einen Unterstand finden konnten.Heftiger Hagelschlag ging in Astfeld im Sarntal nieder, wie hier auf dem Video von Michaela Holzmann zu sehen ist:2 Stunden später nachdem die heftigen Gewitter über dem Sarntal wüteten, traf es den Raum Brixen: Auch hier gingen riesige Hagelkörner nieder. Die Wetterstation Brixen/Vahrn hat über 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen, das meiste innerhalb von nur einer StundeAuch in Brixen und Umgebung haben die riesigen Hagelkörner Sachschaden angerichtet, unter anderem Scheiben von geparkten Autos eingeschlagen.Bilder besonders großer Hagelkörner erreichten die STOL-Redaktion aus Feldthurns. Hagelkörner, so groß wie Golfbälle, prasselten dort nieder (Sehen Sie die Bildergalerie oben).Die heftigen Gewitter mit Starkregen und großem Hagel verursachten rund 50 Feuerwehreinsätze, die Hotspots lagen dabei im Eisacktal. Von den Feuerwehrleuten wurden Wassereintritte in Wohnungen und Garagen, Rauchentwicklungen nach Blitzschlägen sowie kleinere Überschwemmungen bis spät in die Nacht abgearbeitet.„Heute wird es temperaturmäßig zwar nicht mehr ganz so heiß wie gestern, denn ist es weiterhin feucht/schwül“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Damit sind neue Gewitter zu erwarten, zum Teil auch wieder starke. Die Unwetterwarnung bleibt bis morgen aufrecht.“