Heftige Hagelgewitter ziehen über das Etschtal

Große Hagelkörner in Tisens.

Am Dienstagabend folgten – wie bereits von Landesmeteorologe Dieter Peterlin angekündigt – Gewitter auf die bisher überdurchschnittlich warmen Septembertage. Besonders betroffen war das Burggrafenamt. Dort fegten starke Hagelgewitter über einige Gemeinden. In Tisens hatten die Hagelkörner zum Teil einen Durchmesser von 2-Euro-Münzen. „Auch die Blitzdichte war sehr hoch“, sagt Peterlin.Über dem Etschtal stand eine sogenannte Superzelle. „Im Unterschied zu normalen Gewittern sind Superzellen sehr energiereich und können relativ lange an Ort und Stelle verweilen“, erklärt Peterlin.Wie groß die Schäden nach dem Hagelschlag in den Obstwiesen sind, ist noch unklar.Die starken Regenfälle hielten auch die Feuerwehrleute auf Trab: Die Wehrleute von Naraun, Prissian, Nals, Tisens, Terlan, Vilpian, St. Jakob und Grutzen wurden unter anderem zu Unwettereinsätzen gerufen.Kurz vor 22 Uhr erreichten die Hagelgewitter auch die Landeshauptstadt.