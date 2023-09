Bozen: Im September bereits 10 Tage mit 30 Grad und mehr

Der Höhepunkt der Septemberhitze wurde am Montag erreicht. An der Laimburg im Unterland wurden 31,7 Grad Celsius gemessen. Auch am heutigen Dienstag wurden in Bozen und im Unterland Temperaturen um die 30 Grad gemessen.In Bozen hat es im September bereits 10 Tage mit 30 Grad und mehr gegeben. Im langjährigen Durchschnitt gibt es in diesem Monat normalerweise nur 2 so heiße Tage.Landesmeteorologe Dieter Peterlin kündigt aber an, dass es damit ab Mittwoch vorbei sei. Bereits am Dienstagabend stellt sich das Wetter um: „Neben Sonne gibt es nun auch täglich Regenschauer“, weiß Peterlin. Weil die Luftmassen derzeit noch sommerlich sind, werden in den nächsten Tagen auch Gewitter erwartet. Außerdem kühlt es etwas ab – zumindest um ein paar Grad. „Ein richtiger Kälteeinbruch ist aber nicht in Sicht", so Peterlin. Die Temperaturen in den kommenden Tagen sind der Jahreszeit entsprechend.