Auch in der Schweiz und in Südafrika aktiv

Das Datum für den Europäischen Tag des Notrufs kommt nicht von ungefähr, sondern enthält bereits die alles entscheidende Nummer. Der 11.2. eines jeden Jahres soll dazu beitragen, jene 3 Ziffern im Gedächtnis der Bevölkerung zu verankern.Seit nunmehr sieben Jahren gilt die einheitliche europaweite Nummer 112 für Notfälle auch in Südtirol.Vorher gab es eine Reihe verschiedener Nummern (118 Rettungsnotfälle, 115 Feuerwehr, 112 und 113 Sicherheitskräfte).Die einheitliche Notrufnummer ist in allen EU-Mitgliedstaaten verfügbar. Aber nicht nur. Die 112 wird auch in einigen Ländern außerhalb der EU verwendet – wie der Schweiz und Südafrika – und ist weltweit über GSM-Mobilfunknetze verfügbar.