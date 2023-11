HGV und First Avenue ermittelten die beliebtesten Bars

Vom 10. Oktober bis zum 31. Oktober hatten die Südtirolerinnen und Südtiroler die Möglichkeit, täglich ihre Stimme für ihre Lieblingslokal abzugeben und zudem an der Verlosung von attraktiven Preisen teilzunehmen. Über 1000 Mitgliedsbetriebe des HGV, insbesondere Bars, Cafés und Gastbetriebe mit öffentlich zugänglichen Bars wurden für das Publikumsvoting gelistet. „Leisten wesentlichen Beitrag zu Gemeinschaftsleben“ HGV-Präsident Manfred Pinzger unterstrich bei der Prämierung die Bedeutung dieser erstmaligen Initiative: „Die Publikumswahl ist eine verdiente Anerkennung für Bars, Cafés und Gasthäuser, die nicht nur einen erstklassigen Kaffee oder ein gutes Gläschen Wein bieten, sondern auch als sozialer Treffpunkt einen wesentlichen Beitrag zu unserem Gemeinschaftsleben leisten und die Dörfer und Städte lebendig halten. Die Publikumswahl bietet eine ideale Möglichkeit, diesen Betrieben zusätzliche Sichtbarkeit zu verschaffen und ihre Angebote einem breiteren Publikum vorzustellen.“ „Insgesamt 22.000 Votigns abgegeben“ Auch Michael Hölzl, Geschäftsführer von First Avenue, unterstrich bei der Feier im Gustelier die wichtige Rolle von öffentlichen Lokalen in Südtirols Städten und Dörfern und sagte: „Die First20 Publikumswahl ist ein Branchengütesiegel, das Betriebe in Südtirol auszeichnet, die als besonders empfehlenswert und populär gelten. Wir haben gerne die Idee des HGV aufgegriffen, und gemeinsam diese Aktion durchgeführt. Insgesamt wurden knapp 22.000 Votings abgegeben, was ein sehr guter Wert ist“, teilte Hölzl mit. Die Gewinner der Publikumswahl Bei der Feier im Gustelier wurden die jeweiligen Siegerbetriebe vorgestellt und geehrt. Die Prämierung wurde von HGV-Präsident Manfred Pinzger, den HGV-Bezirksobleuten Helmut Tauber und Gottfried Schgaguler sowie Geschäftsführer Michael Hölzl vorgenommen.



Der Gastbetrieb mit den meisten Votings im HGV-Bezirk Meran/Vinschgau und auch landesweit ist die Bar Cremona der Familie Walder aus Schlanders. Sie wurde somit vom HGV und First Avenue zum Landessieger gekürt.



HGV-Präsident Manfred Pinzger gratulierte der Familie Walder zu diesem großen Erfolg. Auf den zweiten Platz im HGV-Bezirk Meran/Vinschgau schaffte es das Restaurant Bar Rosmarie in Pfelders und den dritten Rang erreichte die Bar Seeber in Kastelbell.





Von links: Michael Hölzl, Geschäftsführer von First Avenue, Matthias Pircher und Manuel Walder, Verena und Andreas Gufler sowie HGV-Präsident Manfred Pinzger. - Foto: © Francesco Giuliano





Im HGV-Bezirk Bozen und Umgebung siegte das Café Näckler in Welschnofen, gefolgt von der Bar Waldmann aus Völs und der Bar Rosenkeller in Auer.





Von links: Michael Hölzl, Geschäftsführer von First Avenue, Dieter Zemmer, Barbara, Erwin und Greta Näckler, Gerda Zelger und Kilian Giovanelli sowie HGV-Bezirksobmann Gottfried Schgaguler und HGV-Präsident Manfred Pinzger. - Foto: © Francesco Giuliano





Im HGV-Bezirk Eisacktal schaffte es die Bar Weiße Lilie in Mühlbach auf Platz eins. Platz 2 ging an Bar Restaurant Brunnerhof in Klausen und Rang 3 eroberte die Bar Restaurant Lodenwirt aus Vintl.





Von links: Michael Hölzl, Geschäftsführer von First Avenue, Sandra und Thomas Profanter, Jonas, Susanne und Horst Nössing, Alexander Brunner, Alena Lisková sowie HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber und HGV-Präsident Manfred Pinzger. - Foto: © Francesco Giuliano





Im HGV-Bezirk Pustertal/Gadertal siegte die Bar Café Pfiff aus Olang. Auf Rang zwei wurde das Café C-Pit Stop aus Bruneck gereiht, gefolgt vom Aperocafé aus Bruneck.





Von links: Helga Lechner, Michael Hölzl, Geschäftsführer von First Avenue, Klaudia Liehsbauer und Elisa Zingerle, Lukas und Claudia Schraffl sowie HGV-Präsident Manfred Pinzger. - Foto: © Francesco Giuliano





Zudem wurde den Top 20, also den beliebtesten 20 Bars und Cafés eine Urkunde überreicht.



Die First20 Publikumswahl hat der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen First Avenue im Oktober durchgeführt. Ziel dieser Initiative war es, durch eine öffentlichkeitswirksame Aktion die Bars und Cafés und deren Stellenwert in der Gesellschaft in den Mittelpunkt zu rücken, wie HGV-Präsident Manfred Pinzger bei der Prämierung unterstrich.