Hitzschlag: 33-jähriger Arbeiter auf Intensivstation

Der Mann habe sich am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr krank gefühlt, als er zusammen mit einigen Kollegen auf einer Baustelle in in Riva del Garda ein Gerüst aufstellte.Die Temperatur betrug etwa 38 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 82 Prozent und einer gefühlten Temperatur von über 40 Grad. Das berichtet die Trentiner Tageszeitung „l'Adige“.