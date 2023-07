Hubschrauber stürzt am Monte Rosa ab: Ein Person schwer verletzt

An Bord des Hubschraubers befanden sich zum Zeitpunkt des Absturzes der Pilot und 4 weitere Insassen, die sich retten konnten, berichteten italienische Medien. Eine Person wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert, sie schwebt nicht in Lebensgefahr. Die anderen Insassen seien unversehrt. Alle 5 Menschen an Bord sind Touristen aus der Schweiz.Der Unfall ereignete sich unweit der Capanna Margherita, der höchsten Berghütte Europas auf einer Höhe von 4500 Meter in einem Gelände, in dem Hubschrauber weder abfahren noch landen dürfen. Rettungsteams des Aostatals waren an Ort und Stelle. Über die Ursachen des Absturzes wird ermittelt.