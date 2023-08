Im letzten Moment aus Camper gesprungen: Fast 100 Meter über Abhang

Foto: © FF Sarnthein

Am Parkplatz unterhalb der Sarner Scharte hatte ein Urlauberpärchen – er aus Spanien, sie aus Deutschland, beide um die 30 Jahre – seinen zum Camper umgebauten Van geparkt.Der Mann war dabei, das Gefährt rückwärts zu rangieren, als es über eine Kante hinaus- und außer Kontrolle geriet. Rücklings stürzte es über den Abhang. Der Mann hatte noch versucht, die Handbremse zu ziehen, doch er konnte nichts mehr ausrichten.Geistesgegenwärtig sprang er aus dem Wagen, bevor dieser fast 100 Meter weit in die Tiefe stürzte. In einem Waldstück blieb der Camper liegen.Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Sarnthein bargen den Van mit ihrem Rüstwagen und einer Seilwinde. Auch ein Bauer half mit seinem Traktor mit.