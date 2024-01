Trient: Immer wieder Wolfssichtungen im Stadtgebiet – Auch in Bozen

Auch Bären sind zugegen

Wolfssichtungen auch in Bozen

Der Wolf ist im Stadtgebiet von Trient auf dem Vormarsch. Seit 2022 wurden zahlreiche Sichtungen registriert, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Das Vorkommen des Wolfs, der vor fast einem Jahrhundert aufgrund der starken Bejagung verschwunden ist, wird von Experten als stabil angesehen.„Die Beobachtung von Wölfen in der Nähe von städtischen Gebieten, die an Naturgebiete angrenzen, ist nichts Ungewöhnliches, vor allem, wenn diese Beobachtungen sporadisch und zu Zeiten geringer menschlicher Aktivität erfolgen, wie etwa in der Nacht und in der Dämmerung“, erklärt Giulia Bombieri, Forscherin eines Umweltprojekts des Muse.„In einem vom Menschen geprägten Umfeld wie dem Trentino und den Alpen im Allgemeinen“, fügt sie hinzu, „ist es unvermeidlich, dass Wölfe auf menschliche Siedlungen, Straßen und Eisenbahnlinien stoßen. Das gilt sowohl für Jungtiere auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sich niederlassen können, als auch für sesshafte Rudel.“Es ist das zweite Großraubtier, das regelmäßig innerhalb der Stadtgrenzen gesichtet wird: Im östlichen Teil Trients ist die Anwesenheit von Bären sehr häufig. „Das Meano-Gebiet“, fährt Bombieri fort, „gehört zum Territorium eines Rudels, dessen erste Fortpflanzung im Jahr 2022 festgestellt wurde, es handelt sich also um ein sesshaftes Rudel, auch wenn nichts dagegen spricht, dass sich auch verirrte Exemplare in diesem Gebiet aufhalten können.“Was das Verhalten im Falle einer Sichtung angeht, rät die Expertin, sich ruhig zu verhalten und die Tiere zu beobachten, ohne zu versuchen, sich ihnen zu nähern.Auch in Bozen wurden letzthin schon Wölfe gesichtet, so etwa mehrmals in der Sill und erst vor Kurzem auch oberhalb der Haselburg.