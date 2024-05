In der Parkgarage Handschuhfach durchwühlt: Bei Festnahme gebissen

32 Jahre jung – aber bereits einige Vorstrafen

Es komme immer häufiger vor, dass Straftäter, die bei Diebstählen in Geschäften ertappt werden, mit unverhältnismäßiger Gewalt reagieren und die Sicherheit der Angestellten, des Wachpersonals und der Polizeibeamten gefährden, warnt Quästor Sartori. „Dies kann nicht geduldet werden.“Gegen 12.30 Uhr ging am Sonntag bei der Polizei ein Notruf ein: Ein Diebstahl in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Twenty wurde gemeldet.Die Polizeibeamten waren wenig später am Tatort: 3 Sicherheitsleute versuchten da bereits, eine offensichtlich sehr aufgeregte Frau festzuhalten.Wie sich später herausstellen sollte, handelt es sich bei der Frau um eine 32-Jährigeitalienische Staatsangehörige, die bereits mehrere Vorstrafen wegen Diebstahls, Raubes, Hehlerei und Sachbeschädigung hat. Sie soll am Sonntagmittag von einem Kunden des Einkaufszentrums dabei ertappt worden sein, wie sie das Handschuhfach seines Autos durchwühlte, nachdem sie dieses offenbar aufgebrochen hatte.Als sie entdeckt wurde, soll sie bei ihrem Fluchtversuch den Besitzer des Wagens gepackt haben. Die Sicherheitsleute des Einkaufszentrums eilten hinzu. Sie hatten das Geschehen auf den Überwachungskameras bemerkt: Die junge Frau ist auch im „Twenty“ bereits einschlägig bekannt.Als Polizisten hinzukamen, habe sich die Frau immer heftiger gewehrt, um nicht festgenommen zu werden. Sie habe getreten und einen Beamten gar in den Unterarm gebissen. Erst nachdem sie vollständig fixiert worden war, habe sich die Situation wieder beruhigt.Wegen versuchten schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung wurde die 32-Jährige festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.In Anbetracht der Schwere des Verhaltens der Frau und ihrer zahlreichen, schwerwiegenden und spezifischen Vorstrafen hat Quästor Paolo Sartori , eine mündliche Verwarnung ausgesprochen.