In Trient über 119.000 Einwohner, Durchschnittsalter steigt

34 Über-100-Jährige

Diese Zahl geht aus dem Jahresbericht hervor, der vom Studien- und Statistikamt der Stadt Trient erstellt und auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde.Die Analyse bestätigt auch die fortschreitende Überalterung der Bevölkerung, eine Tendenz, die seit mehreren Jahren zu beobachten ist und die ein Durchschnittsalter von 45,5 Jahren (Zahl von 2022), einen Altersindex von 191,8 (auf 100 Jugendliche zwischen 0 und 14 Jahren kommen 191 Personen über 65 Jahren) und einen Prozentsatz von Einwohnern von über 65 Jahren von 24,2 Prozent (die über 80-Jährigen sind 8,8 Prozent) aufweist.In der Stadt leben 34 Personen, die über 100 Jahre alt sind, davon 4 Männer. In Trient werden 55.351 Haushalte gezählt, was eine Zunahme von 336 Haushalten im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.Die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder liegt wie im Jahr 2022 bei 2,1. Der Aufwärtstrend der Ein-Personen-Haushalte bestätigt sich mit einem Anteil von 42,2 Prozent an der Gesamtzahl (bei den Frauen verwitwet und bei den Männern junge Alleinstehende).Die Zahl der Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Melderegister beläuft sich auf 13.795 und ist gegenüber 2022 um 130 Personen gestiegen. Sie stellen 11,6 Prozent der Einwohner dar.