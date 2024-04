Ina Schenk (98) ist tot – Südtirols „Marie Curie“

Bereitete Dutzende Südtiroler Oberschüler auf die Chemie-Olympiade vor

Achammer: „Der junge Geist im hohen Alter, ansteckend, spritzig, aufmunternd. Unvergessen“

Verabschiedung am 20. April

Die Tochter eines Trentiner Anwalts und einer Lehrerin aus dem Sudetenland studierte Naturwissenschaften in Padua, legte die Lehramtsprüfung ab und unterrichtete bis zur Pensionierung 1990 in Meran Sie baute das Biologische Landeslabor in Leifers auf, lehrte unter anderem an der Krankenpflegeschule in Meran und war Umweltschützerin der ersten Stunde. 1989 brachte sie die Chemie-Olympiade nach Meran und bereitete seitdem Dutzende Südtiroler Oberschüler darauf vor.Etliche von ihnen sind renommierte Wissenschaftler. Ina Schenk war Trägerin des Landesverdienstkreuzes.„Es gibt nur wenige, die den Begriff ,Legende' verdienen - sie war eine: Ina Schenk“, betont Bildungslandesrat Philipp Achammer. „Was mich immer an ihr beeindruckt hat? Der junge Geist im hohen Alter, ansteckend, spritzig, aufmunternd. Unvergessen. Ruhe in Frieden, Frau Professor Schenk“, so Achammer.Die Verabschiedung findet am 20. April um 11 Uhr am Evangelischen Friedhof in der Marlingerstraße statt.